Стюардесса посоветовала не пользоваться туалетной бумагой в самолете

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У каждого общественного транспорта есть свои особенности использования. Например, в самолете категорически не стоит вытираться местной туалетной бумагой, предупредила стюардесса неназванной авиакомании в соцсетях. И объяснила, с чем это связано.
Оказывается, все дело в устройстве кабинки. Туалетная бумага, как правило, располагается рядом с унитазом. И во время тряски из него могут разбрызгиваться остатки мочи или чего-либо другого на ближайшие поверхности. Дополнительно мужчины не всегда могут справиться с турбулентностью в процессе полета. Таким образом, человеку придется вытираться вовсе не стерильным средством гигиены. Как говорит стюардесса, сделать с этим ничего нельзя.
"Так что я бы посоветовала пассажиром пользоваться персональными влажными салфетками", – говорит она.
Также сотрудница авиакомпании порекомендовала не надевать в самолет юбки и платья, поскольку они могут быть очень неудобны в случае эвакуации.
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