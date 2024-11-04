Стюардесса посоветовала не пользоваться туалетной бумагой в самолете

Стюардесса посоветовала не пользоваться туалетной бумагой в самолете
Фото: unsplash.com
На это есть веская причина

У каждого общественного транспорта есть свои особенности использования. Например, в самолете категорически не стоит вытираться местной туалетной бумагой, предупредила стюардесса неназванной авиакомании в соцсетях. И объяснила, с чем это связано.

Оказывается, все дело в устройстве кабинки. Туалетная бумага, как правило, располагается рядом с унитазом. И во время тряски из него могут разбрызгиваться остатки мочи или чего-либо другого на ближайшие поверхности. Дополнительно мужчины не всегда могут справиться с турбулентностью в процессе полета. Таким образом, человеку придется вытираться вовсе не стерильным средством гигиены. Как говорит стюардесса, сделать с этим ничего нельзя.

"Так что я бы посоветовала пассажиром пользоваться персональными влажными салфетками", – говорит она.

Также сотрудница авиакомпании порекомендовала не надевать в самолет юбки и платья, поскольку они могут быть очень неудобны в случае эвакуации.

Источник: Лента.ру

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