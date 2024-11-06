Матвиенко пошутила про фамилию замминистра Зеленского

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время последнего заседания вызвала хохот в зале. Она высказалась о фамилии замминистра здравоохранения России, которого зовут Владимир Зеленский. Кадры инцидента появились в СМИ.
Матвиенко отметила, что у чиновника хорошая должность, но с фамилией ему не очень повезло.
"Громко ее нигде не называйте", – обратилась она к замминистру, спровоцировав смех присутствующих.
В ответ Зеленский улыбнулся и развел руками. Далее последовал доклад о реализации нацпроекта "Здравоохранение" в стране.
Ранее спикер Совфеда во время женского форума в Санкт-Петербурге пошутила про пейджеры. Это случилось на следующий день после инцидента в Ливане, где ЦАХАЛ провели массовую операцию по подрыву устройств в дистанционном формате.
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