Матвиенко пошутила про фамилию замминистра Зеленского

Политик смешно обратилась к чиновнику

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время последнего заседания вызвала хохот в зале. Она высказалась о фамилии замминистра здравоохранения России, которого зовут Владимир Зеленский. Кадры инцидента появились в СМИ.

Матвиенко отметила, что у чиновника хорошая должность, но с фамилией ему не очень повезло.

"Громко ее нигде не называйте", – обратилась она к замминистру, спровоцировав смех присутствующих.

В ответ Зеленский улыбнулся и развел руками. Далее последовал доклад о реализации нацпроекта "Здравоохранение" в стране.

Ранее спикер Совфеда во время женского форума в Санкт-Петербурге пошутила про пейджеры. Это случилось на следующий день после инцидента в Ливане, где ЦАХАЛ провели массовую операцию по подрыву устройств в дистанционном формате.