Доктор рассказал об опасности увеличения пениса вакуумной помпой

Это может провоцировать фиброз и искривление органа

Вакуумная помпа является довольно известным методом для лечения эректильной дисфункции. Она рекомендована мужчинам, которым по каким-то причинам не подходит другое лечение. Однако, как предупреждает андролог Александр Лубенников, у использования этого аппарата есть свои негативные последствия.

Агрегат использовать крайне просто. Он представляет собой сосуд с откачкой воздуха. На основание полового члена надевают кольцо, которое после создания вакуума будет удерживать кровь внутри, не давая эрекции пропасть. Некоторые считают, что это помогает увеличить пенис, но медик это опровергает.

"Данный метод не имеет абсолютно никакой эффективности в улучшении эректильной функции", – говорит он.

По его словам, вакуумная помпа может приводить к крайне негативным последствиям для органа. Например, ее использование вызывает болевые ощущения, развитие фиброза и ухудшение эрекции, а также болезнь Пейрони – искривление полового члена в результате фиброза.