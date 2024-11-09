Нейробиолог предупредил об атрофии мозга с 65 лет

Врач назвал возраст начала атрофии мозга
Фото: unsplash.com
Орган проходит разные стадии в течение всей жизни

Нейробиолог и исследователь в области нейрохирургии доктор Стефан Миндеа утверждает, что в течение всей жизни мозг проходит различные стадии созревания. Пик умственных способностей человека приходится на период 40-60 лет, поскольку в это время у него достаточно накопленных знаний и вербальной памяти.

Однако позже, примерно с 65 лет, начинаются процессы по атрофии мозга. Орган постепенно уменьшается в размерах в областях гипокампа и префронтальной коры.

"Вот почему с возрастом мы забываем вещи и мошенники могут обмануть пожилых людей, потому что их лобные доли начинают атрофироваться", – говорит специалист.

У пожилого человека начинает снижаться скорость принятия решений, обработки проблем и задач, могут начать ухудшаться навыки, приобретенные в течение жизни.

Эксперт сравнил старение мозга с компьютером, у которого медленный интернет – по сути, багаж знаний остается тем же, однако скорость их подгрузки со временем падает.

Источник: The Mirror

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