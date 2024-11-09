На форуме «Культура. Традиции. Наследие» обсудили сохранение российской идентичности

8 ноября прошел первый российский форум "Культура. Традиции. Наследие", организованный Союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" совместно с Московским областным отделением Союза женщин России и "Высшей школой народных искусств (Академия)".



Мероприятие собрало ведущих представителей художественных промыслов и было посвящено сохранению и популяризации российской культуры.

Председатель союза "Иволга" Альфия Петрухина отметила, что цель форума – содействовать развитию национальной идентичности через интеграцию культурных традиций и народных промыслов в повседневную жизнь россиян. "Наша задача – сделать форум драйвером для преобразований и вдохновить семьи на внедрение традиционных ремесел в быт", – подчеркнула она.

Среди гостей форума были представители творческих объединений и руководители общественных организаций. В своём выступлении председатель Московского областного отделения Союза женщин России, президент благотворительного фонда социальных программ Московской области "Исток" Екатерина Богдасарова отметила, что народные промыслы должны стать частью современной культуры, выходя за рамки сувениров.

"Художественные промыслы – это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу", – заявила она.

Особое внимание участники форума уделили вопросам популяризации народных художественных промыслов (НХП) как важной составляющей креативной экономики.

"В условиях глобализации народные промыслы помогают людям почувствовать связь с историей и понять свои корни", – подчеркнула сенатор РФ Ольга Щетинина.

В рамках форума также была организована выставка, на которой представили более 200 уникальных экспонатов. Завершилось мероприятие подписанием меморандума о сотрудничестве между союзом "Иволга" и Национальным центром исторической памяти, а также созданием международной ассоциации по традиционному прикладному искусству.