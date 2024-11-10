Тренер рассказал, насколько эффективен бег для похудения

Важен комплексный подход

Заниматься бегом для снижения веса можно, но только если задействовать при этом комплексный подход, рассказал тренер Михаил Прыгунов. По его словам, такая тренировка может укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить кровообращение и повысить чувствительность к инсулину.

Специалист говорит, что снизить вес с помощью бега нужно соблюдать несколько правил. Это тратить больше калорий, чем потреблять, правильно составлять рацион по КБЖУ, заниматься пробежками регулярно (3-4 раза в неделю), следить за пульсом. По его словам, количество ударов в минуту не должно превышать 140, если человеку 30-40 лет. Если больше, показатель должен быть ниже 130 ударов. В среднем спортивный сеанс для сброса веса длится 45 минут.

При соблюдении всех пунктов получится похудеть, но если исключить хотя бы один из них, то сбросить нормально вес не выйдет. Довольно часто люди начинают бегать и понимают, что это слишком тяжело, начиная забрасывать тренировки и относясь к ним как к чему-то плохому. Также тренер отметил, что бег не рекомендован людям с ИМТ выше 30.