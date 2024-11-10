Россиянки начали торговать девственностью за несколько тысяч долларов

Россиянки начали торговать девственностью за несколько тысяч долларов
Фото: freepik.com
Дамы придумали способ монетизировать отсутствие отношений с мужчинами

Жительницы Перми нашли себе новый вид заработка – они стали торговать своей девственностью в интернете. Сразу несколько подобных объявлений появилось на популярных сайтах для знакомств.

Некая Анастасия в своей анкете рассказала, что является красивой, высокой и чистоплотной девушкой, у которой нет вредных привычек. Свой нрав она описала как спокойный. По ее словам, опыта общения с мужчинами не имеет и является девственницей – это она готова продать за 7 тысяч долларов с надеждой на дальнейшую финансовую поддержку со стороны мужчины.

Другая девушка, назвавшаяся Евой, попросила более скромную сумму за свою непорочность – 1 тысячу долларов. Рассказала, что является студенткой, изучает несколько языков, любит петь и танцевать.

Подобные объявления в интернете – не редкость. Некоторое время назад девушка выставляла свое объявление, требуя за девственность порядка 10 тысяч долларов. Большинство из них указывают, что готовы вступить в отношения с мужчиной по расчету. 

Источник: URA.RU

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