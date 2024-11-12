Тест на грамотность: подборка вопросов для самых умных

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Предлагаем новую подборку вопросов на грамотность, рассчитанную на тех, кто считает себя знатоком русского языка. Вопросы охватывают сложные правила орфографии и пунктуации, а также редкие случаи, где знание нюансов языка особенно важно. Тест ориентирован на тех, кто желает проверить свои знания и освежить в памяти тонкости правописания.
Перечень включает задания на написание сложных слов, знание ударений и правильного употребления запятых. Прохождение теста займет всего несколько минут и станет отличной возможностью не только проверить себя, но и узнать что-то новое о родном языке. Дерзайте!
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