Мосгордума в среду рассмотрит проект закона о бюджете столицы

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Сегодня, 13 ноября, в 10:00 стартовало заседание Московской городской Думы №1607.
На повестке дня у депутатов – обсуждение проекта бюджета Москвы на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Кроме того, планируется рассмотреть законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на тот же период.
Всего в рамках заседания будет рассмотрено восемь важных законодательных инициатив столицы и три проекта постановлений Мосгордумы.
Прямая трансляция заседания доступна на Rutube, ВКонтакте и на официальном сайте МГД.
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