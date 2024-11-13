Мосгордума в среду рассмотрит проект закона о бюджете столицы

Мосгордума в среду рассмотрит проект закона о бюджете столицы
Фото: www.unsplash.com
Будут рассмотрены несколько важнейших законодательных инициатив

Сегодня, 13 ноября, в 10:00 стартовало заседание Московской городской Думы №1607.

На повестке дня у депутатов – обсуждение проекта бюджета Москвы на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Кроме того, планируется рассмотреть законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на тот же период.

Всего в рамках заседания будет рассмотрено восемь важных законодательных инициатив столицы и три проекта постановлений Мосгордумы.

Прямая трансляция заседания доступна на Rutube, ВКонтакте и на официальном сайте МГД.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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