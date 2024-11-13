ФГУП "ФЭО" приступил к монтажу оборудования на объектах бывшего Байкальского ЦБК

ФГУП "ФЭО" приступил к монтажу оборудования на объектах бывшего Байкальского ЦБК
Фото: Sergey Saurskiy. personal contact/wikimedia.org
Комплекс позволит начать откачку и очистку отходов уже в следующем году

Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО", предприятие Госкорпорации "Росатом") начал монтаж технологического оборудования очистных сооружений на объектах бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Уникальный комплекс очистных сооружений позволит приступить к откачке и очистке отходов уже в следующем году.

На площадке цеха очистных сооружений и полигоне "Бабхинский" ведется установка основного оборудования в соответствии с графиком. Работы по подготовке к монтажу начались в июне 2023 года и включали расчистку территории, строительство цехов и вспомогательных сооружений, подведение инженерных сетей и благоустройство.

Как сообщил гендиректор ФГУП "ФЭО" Максим Погодин, до конца этого года завершится монтаж основного оборудования, а в первом квартале 2025 года начнутся пуско-наладочные работы. Очищенная вода после 13-ступенчатой обработки будет соответствовать строгим российским нормативам, разработанным для Байкальской природоохранной зоны.

В рамках работ по ликвидации накопленного ущерба запланирована очистка 288 тысяч кубометров сточных вод на площадке ЦОС и 400 тысяч кубометров надшламовых вод на полигоне "Бабхинский". Затем полигон будет покрыт многослойным защитным слоем для предотвращения проникновения осадков и загрязнения грунтовых вод.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что очистка объектов БЦБК важна для экологии и социально-экономического развития Байкальска.

В целях предотвращения образования новых объектов накопленного вреда окружающей среде ФГУП "ФЭО" выстраивает в стране эффективную систему управления отходами I-II классов и строит инфраструктуру для их обезвреживания и утилизации.

Справка:

Экологический блок "Росатома" играет важную роль в обеспечении экологической безопасности атомной отрасли, экологического благополучия населения и устойчивого развития страны. Деятельность предприятий блока включает: обращение с радиоактивными и опасными промышленными отходами (безопасное хранение, переработка и утилизация); мониторинг состояния окружающей среды; реабилитацию загрязнённых территорий (включая ликвидацию радиационных объектов) и восстановление экосистем. Они занимаются также разработкой и внедрением технологий для создания экономики замкнутого цикла: в рамках нацпроекта "Экология" блок формирует национальную систему по управлению промышленными отходами I-II классов опасности, что предполагает создание перерабатывающих мощностей и внедрение цифровых инструментов для мониторинга процесса обращения с этими отходами (платформа ФГИС ОПВК).

В рамках национального проекта "Экология" Госкорпорация "Росатом" создает в логике экономики замкнутого цикла безопасную и эффективную систему обращения с промышленными отходами I–II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде на территории Российской Федерации – в г. Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона "Красный Бор" (Ленинградская обл.), а также в г. Магнитогорске.

Одним из приоритетов Президента РФ и профильных ведомств является повышение эффективности управления природными ресурсами. Госкорпорация "Росатом", производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к зеленой экономике. Атомщики ежегодно направляют на мероприятия по охране окружающей среды сотни миллионов рублей.

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