Тест на знание географии: вы хорошо учились в школе?

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Для многих школьные уроки географии остались в прошлом, однако знания об окружающем мире продолжают играть важную роль. Как хорошо вы помните контуры стран, столицы, реки и горные хребты? Тест на знание географии – отличный способ проверить, насколько прочными оказались ваши знания школьной программы.
География помогает не только ориентироваться на карте, но и лучше понимать политические и экономические процессы, культурные особенности разных регионов. Вопросы, касающиеся самых больших стран, столиц мира, особенностей климатических зон и природных ресурсов, позволяют выявить, насколько эрудированным человеком вас можно назвать.
Отвлекитесь от насущных дел и выделите пару минут на прохождение интересного теста!
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