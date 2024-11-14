"Мир другими глазами": в Москве обсудили права и возможности инвалидов по зрению

Форум состоялся по инициативе Всероссийского общества слепых

С 1 января 2025 года работодатели, принимающие на работу инвалидов I-II гр., смогут получить компенсацию за адаптацию рабочего места под потребности сотрудника с особенностями здоровья. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме "Мир другими глазами" в Москве.

Мероприятие, организованное Всероссийским обществом слепых (ВОС) и приуроченное к Международному дню слепых, состоялось в Государственном Кремлевском дворце. В среду, 13 ноября, здесь собрались около 600 делегатов из разных регионов России и других стран, в том числе представители инклюзивного сообщества, власти, бизнеса, общественных организаций, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются незрячие люди, и возможные пути их решения.

"Мы идем по жизни с белой тростью, в черных очках, с сопровождающими. Но мы те – кто живет в России вместе со всеми, хотя и воспринимаем мир другими глазами. Поэтому давайте работать вместе. Наша сила – в единстве",

– сказал, открывая Форум, президент ВОС Владимир Сипкин. Он высоко оценил проекты, которые реализуются сейчас государством по адаптации социальной среды для инвалидов по зрению, по их поддержке, по обеспечению средствами технической реабилитации. Но есть еще вопросы, которые требуют решения.

Речь, в частности, о трудоустройстве незрячих людей. Ведь работа – это не только заработок, но и социализация, и реализация талантов и возможностей. Для людей с инвалидностью это особенно важно, согласился министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и рассказал о новой концепции по повышению трудоустройства инвалидов к 2030 году.

"Эта концепция включает много разнообразных мер. Например, мы пересмотрели процедуру распределения квот на рабочие места для инвалидов по предприятиям. Раньше достаточно было обозначить в штатном расписании квоту для человека с инвалидностью, но необязательно было ее заполнять. Сегодня это жестко контролируется инспекцией по труду, и мы четко видим, сколько рабочих мест квотировано и сколько людей реально принято на работу. Так, на 1 августа 2024 г. в 122 тыс. организаций установлена совокупная квота в размере 420 рабочих мест. Сегодня занято 319 тыс. мест, то есть квота выполнена на 79%",

– рассказал Антон Котяков. При этом модернизация квотного механизма продолжается. С 1 сентября 2024 г. появилась возможность перераспределения квот между предприятиями. Кроме того, одобрено предложение, чтобы трудоустройство одного инвалида I группы соответствовало выполнению двух позиций по квоте.

Действует в России и программа субсидирования найма, когда наставники на предприятиях, которые обучают новых работников с инвалидностью, получают денежные выплаты. А через Центр занятости населения реализуется также программа по бесплатному переобучению и повышению навыков для граждан с инвалидностью.

"С 2025 г. в рамках нацпроекта "Кадры" мы предусмотрели субсидирование адаптации рабочего места под потребности инвалидов. Предполагается компенсация работодателям до 200 тыс.рублей за одно рабочее место",

– сообщил Антон Котяков, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается.

Особое внимание уделяется ветеранам специальной военной операции, получившим инвалидность по зрению в результате участия в боевых действиях. Так, между Фондом "Защитники Отечества" и крупнейшими госкорпорациями заключены соглашения о трудоустройстве таких ребят, рассказала заместитель министра обороны РФ, председатель Фонда Анна Цивилева. Сейчас они проходят обучение, в том числе работе на компьютере, а Фонд оборудовал их жилье системой "умного дома" со специальными датчиками, оборудовал рабочие места, чтобы ребята могли трудиться удаленно.

Сотрудничает Фонд и со Школой подготовки собак-проводников. Обучение там прошли уже 20 ветеранов СВО.

"Сергей Филиппов, штурмовик из Иркутской области, потерял зрение в ходе боевых действий. При поддержке Фонда он отправился в Российскую школу подготовки собак-проводников, прошел спецобучение и вернулся домой уже в сопровождении собаки. Михаил Мазуров из Волгоградской области уже выбрал собаку-поводыря лабрадора Оду, подружился с ней. Она помогает ему активно адаптироваться: он самостоятельно, без сопровождения близких ходит в магазины, отводит дочку в школу",

– привела Анна Цивилева примеры успешной адаптации. По ее словам, ребята, уже подружившиеся с собаками-поводырями, готовы делиться своим опытом с другими. Поэтому задача сейчас – подготовить столько собак, сколько требуется на сегодняшний день. Но тут, как отметил президент ВОС, обратившись к министру труда и соцзащиты РФ, встает вопрос содержания этих собак – корм, прививки. Антон Котяков подтвердил, что тема на контроле: в частности, при пересмотре перечня средств реабилитации будут учтены и новые нормативы по собакам-поводырям.

Анна Цивилева отдельно поблагодарила президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина за ту помощь, которую ВОС оказывает при адаптации военнослужащих, ставших инвалидами по зрению. В частности, в подмосковном Центре реабилитации слепых ребята получают не только психологическую помощь, но и учатся ходить с тактильной тростью, проходят курсы по домоводству, обучаются работе с телефонами и цифровыми устройствами, знакомятся с новыми для себя профессиями.

Так, для Николая Яковлева, ветерана СВО, кавалера ордена "Мужества", потерявшего зрение в результате ранения, помощь ВОС стала судьбоносной.

"Можно сказать, что Всероссийское общество слепых вернуло меня к жизни. Сначала была социальная адаптация и реабилитация в ЦРС в Волоколамске. Со мной занимались психологи и педагоги. Я заново научился пользоваться гаджетами, взаимодействовать с тростью. А затем там предлагаются экскурсии на профессиональное обучение. Я ходил, знакомился, и меня заинтересовало пчеловодство. Я окончил курс и получил возможность снова заняться своим делом",

– говорит Николай Яковлев. В беседе с "Утро.ру" он рассказал, что до мобилизации был самозанятым – имел автосервис. Лишившись зрения, он не смог продолжать заниматься этим бизнесом, однако желание работать, что-то делать своими руками осталось. Благодаря ВОС он нашел новую стезю: будет развиваться в сфере сельского хозяйства.

"Для меня это отличная возможность вернуться в нормальную жизнь, быть востребованным, обеспечивать семью. На деньги от продажи автосервиса я уже купил гектар земли в Ярославской области, приобрел рамки, заказал на весну пчелопакеты. Так что я очень благодарен ВОС за новое дело в жизни!" – подчеркивает Николай.

Напомним, 8 июля 2025 году Всероссийскому обществу слепых исполнится 100 лет со дня создания. Форум "Мир другими глазами" продолжает ряд мероприятий в преддверии значимой даты.