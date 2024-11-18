Финал международного чемпионата "Битвы роботов" пройдет в Московской области

Финал международного чемпионата "Битвы роботов" пройдет в Московской области
Фото: Министерство информации и молодежной политики Подмосковья
Среди участников – команды из России, Беларуси, Китая, Индии и Ирана

Ледовый дворец "Арена Мытищи" в Подмосковье 23 ноября 2024 года примет финальный этап международного чемпионата "Битва роботов", организованного Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области при поддержке национального проекта "Цифровая экономика". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В финале чемпионата поучаствуют 16 взрослых команд, представляющих "роботов-тяжеловесов" до 110 кг, а также 16 юношеских команд, которые сразятся с мини-роботами до 1,5 кг.

Отмечается, что среди участников – команды из России, Беларуси, Китая, Индии и Ирана. Впервые в рамках чемпионата пройдёт шоу-матч дронов. В финал чемпионата вышли пять команд из Московской области. Они представят Истру, Люберцы, Балашиху и Фрязино.

"Битва роботов" – это не только чемпионат, но и международная платформа для обмена опытом в области робототехники, говорится в сообщении Мингосуправления Подмосковья.

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