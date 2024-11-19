В атомпроме рассказали о перспективах рынка "атомных сертификатов"

Благодаря ним можно официально засчитать работу компании или предприятия как низкоуглеродную

Российская атомная отрасль уделяет большое внимание развитию бизнес-продуктов, которые не только сокращают объемы выброса парниковых газов, но также развивают рынок низкоуглеродных технологий. С 2024 февраля в России действует "зеленая сертификация", выпущенная по национальной системе сертификации чистой энергии. Атомная энергия оказалась в числе видов генерации, допущенных к ней. Как напомнила директор департамента по устойчивому развитию "Росатома" Полина Лион, "атомные сертификаты" доступны для российских потребителей с июля текущего года.

"С этого года у "Росатома" есть возможность выпускать "атомные сертификаты". Мы уже это делаем. У нас сейчас аккредитованы три атомные станции: Ленинградская АЭС, Балаковская АЭС и Калининская АЭС, все они расположены в европейской части страны", – уточнила Лион.

"Зеленый сертификат" является свидетельством, что компания производит услугу, руководствуясь принципом сохранения окружающей среды. Их ввели для определения степени безопасности продукции для экологии и понимания, насколько предприятие экономично и ответственно расходует ресурсы.

Сертификаты также подтверждают факт производства электроэнергии на объектах низкоуглеродной генерации. Оформление и торговля ими происходит на национальных и международных площадках – самой известной считается I-REC.

Дополнительно есть свои платформы в ЕС, Японии, Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Однако в большинстве стран представлены сертификаты только для возобновляемых источников энергии. Например, гидрогенерации. В России атомная отрасль является безальтернативным инструментом для компаний-потребителей, поскольку она обеспечивает до 40% выработки энергии в европейской части страны.

"Например, я заинтересована в том, чтобы моя продукция на рынке числилась как максимально зеленая, – говорит Лион, – Я могу купить за символическую плату сертификат. И таким образом обнулить углеродный след, который тратится за счет эксплуатации электроники".

По ее словам, "атомные сертификаты" позволяют официально засчитать работу любой компании, любого предприятия как низкоуглеродную.

Сегодня наибольший интерес к атомным сертификатам "Росатом" проявляют компании энергоемких секторов: металлургия, нефтегазовая отрасль. Также это касается тех, кто заинтересован поддерживать имидж экологически направленной компании. С 2021 по 3 кв. 2024 года объем сделок по свободным двусторонним договорам и атомным сертификатам "Росатома" составил 25 млрд кВтч.

Процедуру квалификации для выдачи атомных сертификатов прошли три российские АЭС: Ленинградская АЭС, Балаковская АЭС и Калининская АЭС. Кроме этого в реестре зарегистрировано 4 ветропарка "Росатома": Кочубеевская, Бондаревская, Марченковская и Адыгейская ВЭС.