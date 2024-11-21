Женщина узнала ужасную правду о муже после нескольких лет счастливого брака

Женщина узнала ужасную правду о муже после нескольких лет счастливого брака
Фото: unsplash.com
Оказалось, мужчина долго скрывал от нее подробности своей личной жизни

Пользовательница Reddit рассказала свою историю, как рухнул ее брак. Женщина призналась, что долгое время считала свой союз с супругом идеальным, пока не узнала о нем ужасную правду.

По словам американки, ее муж всегда много работал, но он находил время для совместных свиданий и уделял семье свободное время. В какой-то момент у него стало больше командировок, чем обычно – сперва это ее не насторожило.

"Он много работал – может быть, слишком много – но я полностью ему доверяла", – призналась она.

В один момент женщина получила запрос на добавление в друзьях в соцсетях от неизвестной. Когда она зашла в профиль, то обомлела, поскольку увидела на фото с девушкой своего супруга, а рядом с ними двое похожих на него детей. Это ее ошарашило. На вежливый вопрос, откуда она знает ее мужа, та призналась – она тоже замужем за этим мужчиной.

Оказалось, что возлюбленный американки долго вел двойную жизнь и делил время на две семьи. Во время прямого разговора он оправдывался, что просто хотел сделать всех счастливыми. 

"Лизе контактную информацию моего адвоката. Последнее, что я слышала, она тоже ушла от него", – заключила женщина.

Источник: Reddit

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