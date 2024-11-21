Женщина узнала ужасную правду о муже после нескольких лет счастливого брака

Оказалось, мужчина долго скрывал от нее подробности своей личной жизни

Пользовательница Reddit рассказала свою историю, как рухнул ее брак. Женщина призналась, что долгое время считала свой союз с супругом идеальным, пока не узнала о нем ужасную правду.

По словам американки, ее муж всегда много работал, но он находил время для совместных свиданий и уделял семье свободное время. В какой-то момент у него стало больше командировок, чем обычно – сперва это ее не насторожило.

"Он много работал – может быть, слишком много – но я полностью ему доверяла", – призналась она.

В один момент женщина получила запрос на добавление в друзьях в соцсетях от неизвестной. Когда она зашла в профиль, то обомлела, поскольку увидела на фото с девушкой своего супруга, а рядом с ними двое похожих на него детей. Это ее ошарашило. На вежливый вопрос, откуда она знает ее мужа, та призналась – она тоже замужем за этим мужчиной.

Оказалось, что возлюбленный американки долго вел двойную жизнь и делил время на две семьи. Во время прямого разговора он оправдывался, что просто хотел сделать всех счастливыми.

"Лизе контактную информацию моего адвоката. Последнее, что я слышала, она тоже ушла от него", – заключила женщина.