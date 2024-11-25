Отравление детей в московской школе не подтвердилось

Отравление детей в московской школе не подтвердилось
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Роспотребнадзор провел проверку в учебном заведении на востоке столицы

Главное управление Роспотребнадзора по Москве опровергло информацию о якобы отравлении детей в школе №1512 на востоке города. Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы в понедельник, 25 ноября.

Ранее 32 ученика разных классов школы №1512 обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. По данному факту специалисты Роспотребнадзора инициировали эпидемиологическое расследование, временно приостановив очную работу учебного заведения.

"Произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми",

– рассказали в ведомстве о проверке, по итогам которой признаков инфекции у сотрудников не было выявлено, еда и вода также не могли вызвать признаков отравления.

Обследование заболевших детей показало, что у них норовирус – острая кишечная инфекция, возбудителем которой является один из кишечных вирусов.

"Основной путь передачи любой кишечной инфекции, как и норовирусной инфекции – контактно-бытовой. Норовирусы очень заразны (…) Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к распространению кишечной инфекции среди детей",

– приводит АНГ "Москва" слова главного детского инфекциониста Москвы, профессора Людмилы Мазанковой. Она пояснила, что норовирус хорошо поддается лечению в домашних условиях и переносится в легких формах, а для профилактики необходимо тщательно соблюдать личную гигиену.

На данный момент все заболевшие школьники выздоровели. Учебный процесс в школе идет в обычном режиме.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник

На Западе раскрыли главную миссию "смертоносного послания" России

Накануне мир перевернулся

"Время истекло": спровоцировавшую Россию Европу загнали в угол

Европейцы могут остаться без покровителя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей