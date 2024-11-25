Отравление детей в московской школе не подтвердилось

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Главное управление Роспотребнадзора по Москве опровергло информацию о якобы отравлении детей в школе №1512 на востоке города. Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы в понедельник, 25 ноября.
Ранее 32 ученика разных классов школы №1512 обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. По данному факту специалисты Роспотребнадзора инициировали эпидемиологическое расследование, временно приостановив очную работу учебного заведения.
"Произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми",
– рассказали в ведомстве о проверке, по итогам которой признаков инфекции у сотрудников не было выявлено, еда и вода также не могли вызвать признаков отравления.
Обследование заболевших детей показало, что у них норовирус – острая кишечная инфекция, возбудителем которой является один из кишечных вирусов.
"Основной путь передачи любой кишечной инфекции, как и норовирусной инфекции – контактно-бытовой. Норовирусы очень заразны (…) Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к распространению кишечной инфекции среди детей",
– приводит АНГ "Москва" слова главного детского инфекциониста Москвы, профессора Людмилы Мазанковой. Она пояснила, что норовирус хорошо поддается лечению в домашних условиях и переносится в легких формах, а для профилактики необходимо тщательно соблюдать личную гигиену.
На данный момент все заболевшие школьники выздоровели. Учебный процесс в школе идет в обычном режиме.
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