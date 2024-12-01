Психолог назвала осознанную ходьбу эффективной против стресса

Методика является доступной для большинства людей

Современный темп жизни довольно часто приводит к появлению у человека высокого уровня стресса. Справиться с ним в повседневных условиях бывает непросто, из-за чего появляются ощущения хронической усталости, выгорания, начинаются проблемы со здоровьем. Психолог Александра Миллер утверждает, что сейчас набирает популярность осознанная ходьба, которая способна справиться со всеми подобными негативными проявлениями.

Специалист рассказала, что суть практики предполагает концентрацию на собственных ощущениях, дыхании и окружающей среде. В итоге процесс превращается в активную медитацию, позволяющую восстановить внутренний баланс, справиться с повышенной тревожностью и снять напряжение.

Эксперт отмечает, что осознанная ходьба – довольно доступный способ борьбы со стрессом. Ею может заниматься абсолютно каждый человек. Дополнительно она помогает лучше понять свое тело, повысить энергичность и концентрацию, гармонизировать собственное ментальное и физическое состояние. В результате это может привести к серьезному повышению качества жизни.