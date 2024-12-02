Эксперты назвали главные проблемы в сексе у россиян

Названы самые главные проблемы в сексе у россиян
Фото: freepik.com
Основная часть связана с особенностями здоровья

Большинство россиян, согласно последним опросам, заявляют о своей удовлетворенности сексуальной жизнью. Только 20% жалуются на проблемы. Эксперты в беседе с женским журналом "Клео.ру" назвали самые главные проблемы в сексе у россиян.

Значительная часть недовольных жалуются на трудности в репродуктивном здоровье. Вторая причина неудовлетворенности – развод или плохое материальное положение. Как говорят психологи, в этом случае нужно рассматривать целый ряд факторов, поскольку бедность влияет на общий уровень удовлетворенности жизнью.

На репродуктивное здоровье плохо влияют стресс, напряжение, тревожность, апатия. Если человек долго оказывается чем-то неудовлетворен в своей жизни, то эти факторы обязательно дадут о себе знать.

"Социально-экономический статус влияет на качество сексуальной жизни – чем он выше, тем лучше сексуальное здоровье. Потому что оно зависит от нашего внутреннего состояния", – пояснил клинический психолог Михаил Козлов.

Также тремя самыми распространенными проблемами в сексе можно назвать отсутствие влечения, непонимание предпочтений партнера и трудности с достижением оргазма. 

Источник: Клео.ру

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