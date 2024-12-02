Российские атомщики ознакомили коллег из Белоруссии с технологиями захоронения РАО

Страны всегда готовы обменяться опытом

Белорусские делегаты из Госатомнадзора посетили площадку строительства пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) в Озерске. Этот визит стал частью стажировки специалистов из Белоруссии, которые готовятся к созданию собственного хранилища для таких отходов.

На площадке "Озерский" белорусским специалистам показали ход строительства приповерхностного пункта для заключительной изоляции РАО 3 и 4 классов, а также продемонстрировали инженерную инфраструктуру и модули для захоронения. Подобные хранилища предназначены для долгосрочного размещения особо опасных радиоактивных материалов до их полного распада, что может занять сотни лет.

Проектируемое хранилище рассчитано на 225 тысяч кубометров твердых отходов. Оно строится на территории санитарно-защитной зоны производственного объединения "Маяк", крупнейшего предприятия "Росатома", специализирующегося на переработке высокоактивных отходов.

По словам Сергея Дерябина, главы Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, Россия обладает уникальным опытом в этой области. Современные технологии позволяют перерабатывать и изолировать РАО, минимизируя экологические риски.

В октябре на форуме Energy Expo-2024 в Минске представители "Росатома" подтвердили готовность к сотрудничеству с белорусскими специалистами. Тогда же компания АО "ТВЭЛ", входящая в топливный дивизион "Росатома", начала анализировать объемы радиоактивных отходов в Белоруссии.

Обращение с радиоактивными отходами – одно из ключевых направлений работы "Росатома" наряду с возведением атомных объектов. Создание зон для их безопасного хранения не только снижает экологические риски, но и укрепляет экологическую безопасность государства.