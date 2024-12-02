Молодежь привлекут к созданию "зеленой энергетики" в России

Молодежь привлекут к созданию "зеленой энергетики" в России
Фото: www.unsplash.com
Участие молодых людей в защите окружающей среды очень важно

На Климатической конференции ООН COP29 в Азербайджане стало известно о запуске международной молодежной платформы атомного будущего, создателем которой выступил "Росатом". Целью проекта станет обмен знаниями и идеями в области устойчивого развития и экологии, а также привлечение молодежи к решению задач в сфере "зеленых" технологий.

Замгендиректора "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева подчеркнула, что платформа станет пространством для обсуждений, обмена опытом и вдохновения. Молодежь сможет делиться своими мечтами и идеями, находить единомышленников и участвовать в создании нового подхода к сохранению окружающей среды. По ее словам, именно молодое поколение определяет, каким будет будущее, и уже сейчас готово становиться лидером в этой области.

Особое внимание проект уделит интересам коренных народов и жителей удаленных территорий, которые наиболее уязвимы перед климатическими изменениями. Это важный аспект перехода к "зеленой" энергетике, который, по словам представителей "Росатома", должен сопровождаться социальной трансформацией.

Следующая Климатическая конференция ООН в Бразилии может сделать акцент на гуманитарных вопросах и роли человека в достижении устойчивого будущего. В "Росатоме" уверены, что молодежь способна решать самые сложные задачи, опираясь на опыт старших поколений и свой потенциал. Такой подход станет важным этапом в построении экологически безопасного мира.

"Молодые люди в скором времени будут нести ответственность за судьбы своих стран и всего мира", – обратила особое внимание Терентьева.

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