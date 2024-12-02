Андрей Воробьев рассказал о планах построить пять питающих центров в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о планах построить пять питающих центров в Подмосковье
Фото: правительство Подмосковья

В 2026-2027 годах в Московской области планируется строительство пяти питающих центров в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"От устойчивого, стабильного электроснабжения зависят как большие, так и малые населенные пункты, коттеджные поселки, СНТ, где люди часто проживают круглый год. За это, кроме нашего профильного министерства, также отвечают "Россети Московский регион", "Мособлэнерго" и еще ряд организаций. Количество ТСО, которые не имеют достаточных возможностей, чтобы обслуживать сети в каждом регионе нашей страны, сокращается. Это федеральная программа. Процесс идет, и его нужно продолжать", – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Чехове к 2026 году будет построена подстанция (ПС) 220 кВ, которая устранит перегрузки воздушных линий и повысит напряжение в сети в период пиковых нагрузок. В Раменском и Домодедовском городских округах к этому же времени возведут ПС 220 кВ.

В 2027 году в селе Ромашково Одинцовского городского округа также появится подстанция 220 кВ. Подстанцию 110 кВ в том же году планируют запустить в Дубне. За пять лет в реконструкцию и строительство энергосетевых объектов в Подмосковье вложат 167 млрд рублей.

По данным правительства Подмосковья, в 2024 году в рамках ремонтной программы отремонтировано 1,5 тыс. км линий электропередачи (124% от плана), обновлено более 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, расчищено свыше 6,5 тыс. га трасс.

За последние годы количество территориальных сетевых организаций (ТСО) в области сократилось вдвое – с 42 до 21, рассказали в правительстве Подмосковья. Это позволило повысить надежность электроснабжения и унифицировать тарифы. В 2023-2024 годах на баланс взято более 1,8 тыс. бесхозных объектов, включая электросети СНТ.

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