В кинопарке "Москино" состоится премьера масштабного проекта "Соборная площадь"

В кинопарке "Москино" состоится премьера масштабного проекта "Соборная площадь"
Фото: www.unsplash.com
Красочное мероприятие порадует москвичей и гостей города

21 декабря в кинопарке "Москино" пройдет премьера мультимедийного шоу "Соборная площадь". Режиссер-постановщик проекта Эдуард Бояков обратил особое внимание на то, что для работы над шоу удалось собрать уникальную команду.

Музыкальное сопровождение подготовила группа "25/17", а за создание декораций отвечал художник Александр Цветной, обладающий большим профессиональным опытом. Среди участников проекта упоминаются такие известные артисты, как Екатерина Гусева и Глеб Пускепалис. Всего в постановке примут участие 50 звезд. Шоу основано на исторических событиях Смутного времени.

"Отдельно скажу про кинопарк "Москино", который на сегодняшний день является крупнейшей съемочной площадкой. Оказавшись там летом, меня, конечно, в первую очередь поразили объемы и масштабы построенных декораций", – признался режиссер.

Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин добавил, что кинопарк "Москино" станет не только съемочной площадкой, но и важным туристическим объектом. Исторические локации, воссозданные с большой точностью, будут использоваться для просветительских целей, чтобы познакомить посетителей с историей России.

Показы шоу "Соборная площадь" начнутся 21 декабря и будут проходить каждые выходные, а также 30 декабря. В новогодние каникулы постановка будет демонстрироваться ежедневно. После этого, с 11 января по 23 февраля 2025 года, показы продолжатся по выходным дням.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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