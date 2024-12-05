Более 10 тыс. человек посетили выставку Третьяковки в павильоне №1 "Центральный"

Более 10 тыс. человек посетили выставку Третьяковки в павильоне №1 "Центральный"
Фото: Vasilii Martynov/wikimedia.org
Экспозиция привлекла внимание москвичей и гостей города

 21 ноября в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ распахнула свои двери выставка Третьяковской галереи, которая за первые две недели уже привлекла 10 тысяч гостей.

Проект под названием "#ТретьяковкаНаВДНХ" представляет часть коллекции крупнейшего национального музея нашей страны. Эта экспозиция была специально подготовлена для помещения после масштабной реставрации в рамках проекта "Возрождение ВДНХ".

Выставка стала первой художественной экспозицией в обновленном павильоне и включает живопись и скульптуры мастеров середины XX века, а также современных живописцев. На площади 2,5 тысячи "квадратов" в восьми залах выставлены более трех десятков произведений искусства, которые находятся в уникальных климатических витринах.

Экспозицию открывает проект Александра Виноградова и Владимира Дубосарского "Времена года русской живописи" (2007). Это цикл из четырех полиптихов – "Лето", "Осень", "Зима" и "Весна", в которых через метод компьютерного монтажа представлены образы из знаменитых произведений русского искусства XIX–XX веков.

Следующий зал украшен мозаичным триптихом Александра Дейнеки "Хорошее утро" и его же картиной "На открытии колхозной электростанции", созданной в 1952 году для этого павильона. Здесь также представлены работы Василия Яковлева: "Сбор овощей. Обновленная земля" (1927) и "Весенняя охота. Глухари" (1947), а также видеоинсталляция Дмитрия Венкова "Гимны Московии", исследующая архитектурные стили Москвы.

В одном из залов можно увидеть горельеф Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!" и майоликовое панно Исидора Фрих-Хара "Жить стало лучше, жить стало веселее!" 1939 года. В пятом зале представлены известные произведения Аркадия Пластова, Сергея Герасимова, Георгия Нисского и других художников.

Центром купольного зала стала модель скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", дополненная работами Ивана Шадра и Сарры Лебедевой.

Выставка будет открыта для посетителей до сентября 2025 года.

Источник: Сайт ВДНХ ✓ Надежный источник

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