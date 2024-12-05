Подмосковных младенцев выписывают из перинатальных центров в новогодних костюмах

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В ее рамках
родившихся в регионе детей выписывают из перинатальных центров в новогодних
костюмах "декабрят". Об этом рассказали в пресс-службе правительства
Подмосковья.
По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, акция проходит в регионе уже в четвертый раз.
"Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке. Врачи называют таких новорожденных "декабрятами" – самый ценный подарок на Новый год и на всю жизнь", – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Напомним, что в Московской области для семей, где появились дети, действует комплекс мер поддержки в рамках национального проекта "Демография".
Разговоры о прямом противостоянии звучат все громче