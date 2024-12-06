Международный альянс профсоюзов выступил против запрета хризотила

Хризотиловый асбест сегодня используется при производстве более 300 видов промышленных материалов

В конце ноября состоялось рабочее совещание Международного альянса профсоюзных организаций "Хризотил" на тему "Стратегии профсоюзов: использование хризотила под контролем". В мероприятии приняли участие представители стран, входящих в Альянс – профсоюзные лидеры, ученые и медицинские работники. Председателем выступил глава профсоюза комбината ПАО "Ураласбест" Леонид Ремезов.

Хризотиловый асбест сегодня используется при производстве более 300 видов промышленных материалов. Это доступные строительные материалы (хризотилцементные шифер, фасадные плиты, трубы, сайдинг и другие), огнеупорные и изоляционные материалы для машиностроения и многое другое. Для многих стран мира продукция на основе хризотила является одной из основ реализации программ массового строительства доступного жилья, коммунальной инфраструктуры, с её помощью строят здания заводов, сельскохозяйственных предприятий и т.д. В мировой хризотиловой индустрии заняты сотни тысяч человек, а её деятельность затрагивает судьбы миллионов.

На рабочем совещании члены международного альянса обсудили вопросы, связанные с применением и производством продукции на основе хризотила, её обращении на внутреннем и международном рынках и будущее мировой хризотиловой отрасли. Также были подняты вопросы противодействия влияния антиасбестовой пропаганды, развернутой в ряде западных стран с целью дискредитации эффективного и доступного минерала.

Члены альянса выдвинули резолюцию, призывающую "всех людей доброй воли, применяющих хризотил-асбест, выработать консолидированную позицию безопасности контролируемого применения минерала и отстаивать ее совместно на международном уровне". Текст резолюции на встрече озвучил председатель Альянса "Хризотил" Леонид Ремезов.