Россиянам раскрыли способ правильно просить премию к Новому году

Нужно придерживаться нескольких правил для достижения успеха

Эксперт центра "Профессии будущего" Алена Чукина рассказала, как правильно попросить начальника о новогодней премии. По ее словам, нужно подготовить перечень своих достижений за год. Это могут быть заключенные контракты, успешные процессы и подобные, которые помогут продемонстрировать вашу ценность для компании как сотрудника.

"Подготовьте конкретные примеры, которые продемонстрируют ваш вклад в успех команды и компании в целом", – сказала она.

Специалист посоветовала подготовить презентацию с результатами работы. Также важно подобрать подходящий момент, чтобы провести разговор с начальником – желательно, чтобы в этот момент начальник не был занят и имел хорошее расположение духа.

Дополнительно эксперт посоветовала быть тактичным и уверенным во время беседы и не забывать благодарить за предоставленные возможности. По ее словам, человек должен продемонстрировать свою готовность работать на результат.

И последний нюанс, Чукина рекомендует не называть конкретную сумму премии, поскольку ее выплачивать начальнику предстоит не из своего кармана, и на все заложен определенный бюджет.