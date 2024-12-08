Тест: попробуйте отличить картину от фотографии

Тест: попробуйте отличить картину от фотографии
Фото: www.unsplash.com
Это не так легко, как кажется

Современные технологии позволяют создавать изображения, которые порой невозможно отличить от реальности. И искусство идет в ногу с этим прогрессом: художники используют цифровые инструменты, создавая работы, путающие зрителя.

В этом тесте предлагается проверить, насколько вы внимательны и способны отличить искусно написанную картину от фотографии. Подумайте, на что обратить внимание: текстура, свет, детали? Попробуйте свои силы и узнайте, легко ли вас обмануть визуальными иллюзиями или вы "крепкий орешек" и не поддаетесь на творческие провокации.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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