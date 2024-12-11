В Подмосковье в двенадцатый раз присудят премию "Мы рядом. Доброе дело"

Заявки принимаются до 17 декабря

В Московской области начался прием заявок на ежегодную премию губернатора региона "Мы рядом. Доброе дело". В этом году конкурс пройдет в 12-й раз, его главная задача – поддержка участников спецоперации, членов их семей, а также социально значимых инициатив, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

"Мы хотим поддержать самых активных, вовлеченных в жизнь Подмосковья и нашей страны людей. Для этого уже в 12 раз проводим нашу региональную премию. Очень важно, чтобы каждый победитель продолжал свое благородное дело, чувствовал нашу поддержку и вдохновлял других",

– заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В 2024 году премия будет вручаться в двух номинациях. Призовой фонд премии составит 80 млн рублей. Как сообщается, победителями смогут стать 70 человек.

Подать заявку на конкурс можно с 11 по 17 декабря 2024 года на сайте премия-мырядом.рф. Для этого необходимо зарегистрироваться, подтвердить участие через письмо на почте и заполнить анкету. Проекты будут оценивать эксперты из сфер военного дела, культуры, образования, медицины и спорта.

Напомним, что за 11 лет существования премии лауреатами стали около 14 тысяч человек, общий призовой фонд составил более 1,5 млрд рублей.