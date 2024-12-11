Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве

Технология помогает гражданам практически во всех отраслях жизни

Во время международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey президент Владимир Путин указал на потрясающий эффект от использования технологи ИИ в области безопасности столицы. Он отметил, что Москва вместе с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом занимают лидирующие позиции в областе внедрения нейросетевых разработок.

Глава России напомнил, что в прошлом году российская столица оказалась в числе лучших в рейтинге мировых "умных" городов – аналогичных результатов удалось достичь и в этот раз. Сейчас в стране также идет разработка национальных рейтингов по уровню внедрения технологий ИИ.

"Все это отслеживается, и определенные оценки даются достижений в этой сфере", – отметил Путин.

По его словам, также удалось достичь высоких показателей в сфере использования искусственного интеллекта в Казани и Перми. Лидер напомнил, что технология помогает гражданам во всех областях жизни, включая ЖКХ, транспорт, здравоохранение и образование.

Ранее Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.