Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве

Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве
Владимир Путин. Кадр видео из соцсетей
Технология помогает гражданам практически во всех отраслях жизни

Во время международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey президент Владимир Путин указал на потрясающий эффект от использования технологи ИИ в области безопасности столицы. Он отметил, что Москва вместе с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом занимают лидирующие позиции в областе внедрения нейросетевых разработок.

Глава России напомнил, что в прошлом году российская столица оказалась в числе лучших в рейтинге мировых "умных" городов – аналогичных результатов удалось достичь и в этот раз. Сейчас в стране также идет разработка национальных рейтингов по уровню внедрения технологий ИИ.

"Все это отслеживается, и определенные оценки даются достижений в этой сфере", – отметил Путин.

По его словам, также удалось достичь высоких показателей в сфере использования искусственного интеллекта в Казани и Перми. Лидер напомнил, что технология помогает гражданам во всех областях жизни, включая ЖКХ, транспорт, здравоохранение и образование.

Ранее Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.

Источник: Telegram
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