Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве

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Во время международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey президент Владимир Путин указал на потрясающий эффект от использования технологи ИИ в области безопасности столицы. Он отметил, что Москва вместе с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом занимают лидирующие позиции в областе внедрения нейросетевых разработок.
Глава России напомнил, что в прошлом году российская столица оказалась в числе лучших в рейтинге мировых "умных" городов – аналогичных результатов удалось достичь и в этот раз. Сейчас в стране также идет разработка национальных рейтингов по уровню внедрения технологий ИИ.
"Все это отслеживается, и определенные оценки даются достижений в этой сфере", – отметил Путин.
По его словам, также удалось достичь высоких показателей в сфере использования искусственного интеллекта в Казани и Перми. Лидер напомнил, что технология помогает гражданам во всех областях жизни, включая ЖКХ, транспорт, здравоохранение и образование.
Ранее Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.
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