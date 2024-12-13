Московская область признана лидером по внедрению искусственного интеллекта в России

В регионе на данный момент реализуется более 30 проектов на базе ИИ

Согласно итогам международной конференции AI Journey 2024, Московская область является одним из пяти российских регионов – лидеров по внедрению ИИ. Регион также получил премию за проект проверки питания в школах и социальных учреждениях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.



Инновационный проект по проверке питания в школах и соцучреждениях Подмосковья внедряли в соответствии с задачами нацпроекта "Цифровая экономика". По данным пресс-службы подмосковного правительства, в регионе на данный момент реализуется более 30 проектов на базе ИИ.

"Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с использованием ИИ в самых разных сферах, а два года назад их было всего 9. В планах внедрить еще 6. В основном это функции распознавания фото– и видеоизображений, а также текста",

– заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также рассказал, что с 2022 года нейросеть проанализировала 900 тыс. фотографий школьного питания в Подмосковье, она выявила более 6 тыс. нарушений. Этим же занимаются 65 тыс. камер системы "Безопасный регион", добавил Воробьев. Они следят за порядком в 7 тыс. дворов в регионе.

Ранее власти Подмосковья напоминали о цифровых помощниках жителей региона. Речь шла о роботах "Светлана", "Женя", "Галина", "Ольга". Все они упрощают взаимодействие с органами региональной власти.