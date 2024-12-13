Московская область признана лидером по внедрению искусственного интеллекта в России

Московская область признана лидером по внедрению искусственного интеллекта в России
Фото: правительство Подмосковья
В регионе на данный момент реализуется более 30 проектов на базе ИИ

Согласно итогам международной конференции AI Journey 2024, Московская область является одним из пяти российских регионов – лидеров по внедрению ИИ. Регион также получил премию за проект проверки питания в школах и социальных учреждениях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Инновационный проект по проверке питания в школах и соцучреждениях Подмосковья внедряли в соответствии с задачами нацпроекта "Цифровая экономика". По данным пресс-службы подмосковного правительства, в регионе на данный момент реализуется более 30 проектов на базе ИИ.

"Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с использованием ИИ в самых разных сферах, а два года назад их было всего 9. В планах внедрить еще 6. В основном это функции распознавания фото– и видеоизображений, а также текста",

– заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также рассказал, что с 2022 года нейросеть проанализировала 900 тыс. фотографий школьного питания в Подмосковье, она выявила более 6 тыс. нарушений. Этим же занимаются 65 тыс. камер системы "Безопасный регион", добавил Воробьев. Они следят за порядком в 7 тыс. дворов в регионе.

Ранее власти Подмосковья напоминали о цифровых помощниках жителей региона. Речь шла о роботах "Светлана", "Женя", "Галина", "Ольга". Все они упрощают взаимодействие с органами региональной власти.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Генсек НАТО восхитился успехами России в зоне СВО

Он призвал партнеров как можно скорее догнать Москву в военной отрасли

Белоруссия накинулась на Россию: "Фейковый вброс"

Скандал произошел из-за сыра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей