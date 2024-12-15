Лучшие фильмы 2024 года: полный список для просмотра

Рассказываем, что можно посмотреть вечером

Издание Variety подвело киноитоги 2024 года, назвав лучшие фильмы. Делимся списком картин, которые можно посмотреть вечером.

Первые места

1. "Претенденты" с Зендаей и Джошем О'Коннором посвящен любовному треугольнику между теннисистами. Критики отметили интересное повествование истории и хорошую актерскую игру с невероятным магнетизмом.

2. "Головоломка 2". Мультик на грани психоанализа и развлечений заставит человека задуматься о том, насколько он сложно устроен и как можно управлять своими чувствами. По сюжету у главной героини появляется больше эмоций в подростковый период, справиться с которыми становится очень тяжело.

Второе место

1. "Семя священного инжира" – художественный фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа. Это драма, посвященная коррупции и угнетению внутри Ирана, которая рассказывается через историю одной семьи.

Третьи места

1. "Байкеры" – это история о том, как из клуба интересов компания превращается в сборище бандитов. Роли в картине исполнили Джоди Комер, Том Харди и звезда "Элвиса" Остин Батлер.

2. "Настоящая боль" рассказывает историю двух кузенов, которые отправляются в путешествие, чтобы почтить память своей любимой бабушки. Фильм называют "пронзительно философским, щекочущим нервы исследованием того, как такое катастрофическое событие, как Холокост, отражается на идентичности семей".

Также в списке есть "Никому неизвестный" о Бобе Дилане, "Народный Джокер", "Плохая девочка", "Виды доброты" и "Анора" с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном.