Губернатор Подмосковья объявил об открытии Мытищинской хорды

Мытищинская хорда (трасса "Виноградово – Болтино – Тарасовка") – это первая в Московской области концессионная дорога. Ее протяженность превысила 16 километров. Открытие движения по ней открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Знаем, что округ активно развивается, здесь много жителей, и транспортные вопросы всегда занимают заметное место. 4 года вместе с нашими надежными партнерами мы строили эту дорогу, которая имеет большое количество инженерных сооружений", – заявил Андрей Воробьев на открытии хорды в городском округе Мытищи.

Он также отметил, что эта четырехполосная трасса теперь соединяет Ярославское шоссе с Дмитровском, Пироговским и Осташковским направлениями, а также Афанасьевским шоссе, которое на данный момент реконструируется.

Хорда включает 11 мостов и путепроводов, шесть транспортных развязок и 27 съездов. Запуск Мытищинской хорды также разгрузит на 30% Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе. На 20% уменьшится трафик на северном участке МКАД. Кроме того, путь из Ивантеевки в Долгопрудный сократится с 1,5 часов до 25 минут. При этом сама Мытищинская хорда рассчитана почти на 40 тысяч автомобилей в сутки.

Отметим, что в 2024 году в Московской области ввели в эксплуатацию более 20 дорожных объектов, построенных, в том числе, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность новых трасс составила свыше 50 км.