Губернатор Подмосковья объявил об открытии Мытищинской хорды

Губернатор Подмосковья объявил об открытии Мытищинской хорды
Фото: правительство Подмосковья

Мытищинская хорда (трасса "Виноградово – Болтино – Тарасовка") – это первая в Московской области концессионная дорога. Ее протяженность превысила 16 километров. Открытие движения по ней открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Знаем, что округ активно развивается, здесь много жителей, и транспортные вопросы всегда занимают заметное место. 4 года вместе с нашими надежными партнерами мы строили эту дорогу, которая имеет большое количество инженерных сооружений", – заявил Андрей Воробьев на открытии хорды в городском округе Мытищи.

Он также отметил, что эта четырехполосная трасса теперь соединяет Ярославское шоссе с Дмитровском, Пироговским и Осташковским направлениями, а также Афанасьевским шоссе, которое на данный момент реконструируется.

Хорда включает 11 мостов и путепроводов, шесть транспортных развязок и 27 съездов. Запуск Мытищинской хорды также разгрузит на 30% Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе. На 20% уменьшится трафик на северном участке МКАД. Кроме того, путь из Ивантеевки в Долгопрудный сократится с 1,5 часов до 25 минут. При этом сама Мытищинская хорда рассчитана почти на 40 тысяч автомобилей в сутки.

Отметим, что в 2024 году в Московской области ввели в эксплуатацию более 20 дорожных объектов, построенных, в том числе, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность новых трасс составила свыше 50 км.

В ВСУ проболтались о супероружии против армии России: есть только у пяти стран

Киев не готов сдавать позиции

Россия выставила жесткое требование к НАТО по Украине

Российская сторона указала, что Западу верить нельзя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей