Жители Подмосковья смогут оформить заявку для вывоза строительного мусора онлайн

Жители Подмосковья смогут оформить заявку для вывоза строительного мусора онлайн
Фото: медиасток.рф

Теперь жители Московской области могут оформить заявку на вывоз строительных отходов онлайн через приложение "Добродел".

Новый электронный сервис создан для удобства физических лиц и работает в соответствии с задачами национального проекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, новая функция приложения делает доступ к услугам легальных перевозчиков проще и помогает заботиться об экологии региона.

"Чтобы заказать вывоз строительных отходов, достаточно выполнить несколько шагов на смартфоне. Пользователи могут отслеживать статус заявки в реальном времени, что экономит время и способствует защите окружающей среды", – отметила министр.

После оформления заявки в течение одного рабочего дня специалисты свяжутся с заявителем для подтверждения заявки, согласования стоимости и сроков выполнения. Услуга предоставляется на платной основе, подчеркнули в Мингосуправления Подмосковья.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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