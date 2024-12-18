Жители Подмосковья смогут оформить заявку для вывоза строительного мусора онлайн

Теперь жители Московской области могут оформить заявку на вывоз строительных отходов онлайн через приложение "Добродел".

Новый электронный сервис создан для удобства физических лиц и работает в соответствии с задачами национального проекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, новая функция приложения делает доступ к услугам легальных перевозчиков проще и помогает заботиться об экологии региона.

"Чтобы заказать вывоз строительных отходов, достаточно выполнить несколько шагов на смартфоне. Пользователи могут отслеживать статус заявки в реальном времени, что экономит время и способствует защите окружающей среды", – отметила министр.

После оформления заявки в течение одного рабочего дня специалисты свяжутся с заявителем для подтверждения заявки, согласования стоимости и сроков выполнения. Услуга предоставляется на платной основе, подчеркнули в Мингосуправления Подмосковья.