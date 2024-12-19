Андрей Воробьев рассказал о развитии телемедицины в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о развитии телемедицины в Подмосковье
Фото: Александра Степанова
Внедрение новых методов медицинской помощи соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение"

В 2023 году подмосковные врачи провели 1,8 млн телемедицинских консультаций, а за 11 месяцев 2024 года – более 1,5 млн. Ключевой площадкой для внедрения новых медицинских практик в Подмосковье стал Детский клинический центр Рошаля, открытый полгода назад. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на круглом столе, состоявшемся в этом медицинском учреждении.

В обсуждении приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, а также специалисты из регионов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что телемедицина, которая активно развивалась в период ковида, сегодня используется как в Центре Рошаля, так и в других клиниках Московской области. Регион предложил сохранить возможность дистанционного продления и закрытия больничных листов, которая появилась в период пандемии, а также расширить ее на такие заболевания, как гипертония, травмы, онкология и другие. Это позволит снизить нагрузку на поликлиники примерно на 1,2 млн посещений в год и избавит пациентов от необходимости посещать учреждения для решения "технических" вопросов, таких как продление рецептов и получение направлений. Внедрение новых методов медицинской помощи соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение".

"Телемедицина – еще одна современная практика, которая используется во всем мире. Сегодня она применяется и здесь, в Детском клиническом центре, и в других клиниках Московской области", – сказал Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, Центр Рошаля стал координатором детской медицинской помощи в Подмосковье. За первые месяцы работы было проведено около 33 тыс. консультаций в амбулаторном режиме, более 5 тыс. госпитализаций и выполнено 2,5 тыс. операций.

"Сегодня мы обсуждали развитие цифровизации, в том числе в Московской области, на базе данного медицинского центра. Договорились об определенных подходах, применимых при формировании новой цифровой платформы в сфере здравоохранения, которую нам поручено президентом создать к 2030 году",

– сказала  зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.

ДКЦ им. Рошаля активно использует телемедицинские технологии, проводя консультации в формате "врач-врач" и "врач-пациент". С момента его открытия проведено 5,5 тыс. консультаций.

"Сегодня в центре им. Рошаля в день проводится 50 операций – это серьезный результат по спасению жизни детей. Фактически он взял на себя координацию всей детской помощи в субъекте",

– отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Также стоит отметить, что Центр Рошаля оснащен самыми передовыми медицинскими технологиями, включая робот-ассистированные системы, цифровую лапароскопию и высокоточные аппараты для диагностики и лечения. На базе центра работают отделения челюстно-лицевой хирургии, внутрисосудистой хирургии и центр критических состояний, куда поступают пациенты с тяжелыми травмами и инфекциями.

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