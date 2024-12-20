Глава "Росатома" запустил опытно-промышленные испытания на объектах нацсистемы обращения с отходами I и II классов

Глава "Росатома" запустил опытно-промышленные испытания на объектах нацсистемы обращения с отходами I и II классов
Фото: Общественное достояние/wikimedia.org
За 6 лет корпорация прошла огромный путь

20 декабря руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев дал торжественный старт опытно-промышленным испытаниям на площадках созданных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов в Саратовской и Курганской областях.

Он подчеркнул, что запуск работ является важным событием, которое достойно завершает реализацию федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в рамках нацпроекта "Экология".

"Госкорпорация "Росатом" была ответственным исполнителем по этому федеральному проекту, и за 6 лет мы прошли огромный путь к сегодняшнему дню", – обратил особое внимание Лихачев.

Отдельно отмечается, что высокоэффективные технологические решения обеспечат высокий уровень безопасности для людей, живущих рядом с объектами, и окружающей среды.

Мощность каждого из двух современных комплексов позволит перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год. Заводы оснащены специально разработанными в сотрудничестве с российскими научными и экспертными организациями технологическими решениями, которые соответствуют лучшим доступным технологиям.

Работа с отходами I и II классов будет осуществляться посредством термического обезвреживания и физико-химических методов. Решения станут основой для дальнейшего развития в стране современных экотехнологий.

Также отдельно отмечается, что все технологии на комплексах ориентированы на получение в ходе утилизации востребованных в промышленности и экологически безопасных продуктов. Речь, к примеру, идет об оксидах металлов, катодной меди, солевых концентратах и изолирующих материалах. Замкнутый цикл заложен и в основу самого производства.

Как и все объекты, которые строит "Росатом" в соответствии с самыми жесткими требованиями, площадки в Курганской и Саратовской областях оснащены многоуровневыми автоматизированными системами безопасности. На площадках будет осуществляться непрерывный лабораторный и технологический контроль. Возможность поступления загрязняющих веществ в окружающую среду полностью исключена.

Помимо прочего, современные предприятия дадут импульс развитию территорий присутствия. Они обеспечат существенные налоговые отчисления в региональный и муниципальный бюджеты, рабочие места, соцразвитие.

Справка

В рамках нацпроекта "Экология" корпорация "Росатом" создает безопасную и эффективную систему обращения с промышленными отходами I-II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде на территории нашей страны.

За создание и эксплуатацию базовой инфраструктуры отвечает ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО).

В логике экономики замкнутого цикла создаются 7 производственно-технических комплексов, где будут утилизироваться и обезвреживаться сложные промышленные отходы.

"ФЭО" также является разработчиком и администратором федеральной информационной госсистемы учета и контроля за обращением с отходами I–II классов опасности.

Кроме того, госкорпорация ликвидирует наиболее знаковые объекты накопленного вреда окружающей среде на территории нашей страны – в г. Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона "Красный Бор" (Ленинградская обл.) и другие.

Создаваемая "Росатомом" нацсистема обращения с промышленными отходами в перспективе будет способствовать предотвращению накопления таких отходов и образования точек экологического неблагополучия.

Источник: АтомМедиа ✓ Надежный источник

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