Формула жизни: питание, которое возвращает силы

Правильный рацион помогает поддерживать энергию

В последние годы тема правильного питания стала одной из самых обсуждаемых – и в научных журналах, и в популярных изданиях. Нас учат, как сохранить здоровье и красоту, как быстро похудеть, стать стройными и сильными. В действительности, правильный рацион помогает поддерживать энергию, укреплять иммунитет и даже продлевать молодость. Но что делать, когда привычное питание перестает справляться со своей задачей? Когда из-за болезней или возрастных изменений организм уже не может получать все необходимые вещества из обычной еды? На эти вопросы отвечает Татьяна Булыгина, врач, медицинский директор департамента клинического питания АО "ИНФАПРИМ".

Кто страдает от недостаточности питания

Проблемой нутритивной недостаточности остается актуальной в современных реалиях. Если вы думаете, что она касается только тяжело больных и истощенных людей, вы ошибаетесь. Состояние коварно тем, что его симптомы могут проявляться постепенно: быстрая утомляемость, снижение иммунитета, ухудшение состояния кожи и волос, незначительная на первый взгляд потеря веса, которой многие сначала даже радуются, – все это часто списывают на усталость или возрастные изменения.

Конечно, чаще всего худеют, теряют вес и силы те, кто страдают, например, онкологическими заболеваниями. Проблема также встречается у людей, перенесших тяжелые инфекции, травмы, инсульты или инфаркты. В этих случаях организм испытывает сбои в обмене веществ – пропадает аппетит, ухудшается способность переваривать и усваивать пищу. И чем менее подвижен человек, тем сложнее его организму усваивать белки и энергию.

Даже у людей с избыточным весом может наблюдаться нутритивная недостаточность – в первую очередь, это дефицит белков, которые необходимы для жизнедеятельности клеток организма. Особенно уязвимы пожилые люди, у которых проблемы с питанием вызваны как возрастными изменениями обмена веществ, так и хроническими заболеваниями.

Статистика подтверждает масштаб этой проблемы. Согласно данным Европейской ассоциации энтерального и парентерального питания, до 88% онкологических пациентов страдают от нутритивной недостаточности. Она также встречается у каждого пятого человека, перенесшего инсульт. А саркопения – возрастное уменьшение мышечной массы – наблюдается у 30% людей старше 60 лет и у половины тех, кому за 80.

Как бороться с проблемой

Современная медицина предлагает продукты лечебного питания для поддержания сил и энергии человека, который не может, не хочет или не должен по медицинским показаниям принимать обычную пищу. Существует два основных способа введения питательных веществ в организм: через желудочно-кишечный тракт (энтеральный) или через катетер в вене, когда желудочно-кишечный тракт не работает (парентеральный).

Питание через катетер используется, когда человек не может принимать пищу обычным способом через рот или желудочно-кишечный тракт. Оно позволяет точно контролировать состав пищи, но требует медицинского оборудования и строгого контроля. Такое питание может быть временным решением, пока организм не восстановится и человек не сможет снова питаться обычным способом. Его главные минусы – риск инфекций, возможные проблемы с печенью и почками при длительном использовании и дискомфорт от катетера.

Наиболее доступным и безопасным путем является энтеральный, так как специализированные продукты просты для применения и их можно принимать дома, добавляя к своему обычному рациону. Они легко перевариваются, усваиваются организмом и имеют полноценный сбалансированный состав по всем основным нутриентам.

Специализированные продукты помогают больным справляться с болезнью, а их близким – сэкономить время и силы, которые обычно уходят на приготовление сложных блюд для ослабленных людей. Их можно подобрать с учетом состояния здоровья человека, его возраста, уровня активности и вкусовых предпочтений.

Таким образом, энтеральное питание – это современный способ поддерживать здоровье, энергию и иммунитет. Важно помнить, что забота о себе и своем теле начинается с того, что мы едим. А специализированные продукты – способ сделать питание проще в сложной жизненной ситуации.