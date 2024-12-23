Россиянам раскрыли способ пережить шестидневную рабочую неделю

Лучше всего - делать короткие перерывы в трудовом графике

Шестидневная рабочая неделя, особенно перед новогодними праздниками, может стать серьезным испытанием для любого работника. В большей степени это влечет за собой именно психологический эффект, поскольку многие воспринимают Новый год как финальный рубеж перед началом еще одного этапа. Нейробиолог Татьяна Смирнова рассказала, как лучше справиться с этим трудовым забегом и облегчить его для себя.

Специалист утверждает, что шесть рабочих дней– это вызов для мозга, поскольку при недостатке отдыха человек становится менее продуктивным и более эмоционально уязвимым. Помочь может составление плана, поскольку неопределенность является дополнительным стрессом.

"Четкое расписание помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса) и увеличить уровень дофамина, отвечающего за мотивацию", – говорит она.

Также поможет улучшить состояние, если человек будет разбивать рабочий день на короткие блоки. Например, работать в течение 1,5 часов, а потом делать перерыв на 10-15 минут, отвлекаясь на что-то приятное. Это поможет сохранять энергию и активность мозга как можно дольше.

Дополнительно можно добавить в рацион продукты, богатые глюкозой и витаминами группы B, поскольку они способствуют выработке сератонина. При этом большого количества сладкого и кофе лучше избегать.