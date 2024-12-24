Эксперты назвали самый опасный новогодний подарок для детей

При выборе презента нужно обращать внимание не только на его развивающие характеристики

Новый год – праздник, который особенно трепетно ждут дети. Родители и родственники стараются порадовать их, уложив под елку что-то оригинально и приятное. Но есть такие презенты, которые дарить ребенку категорически запрещено. Эксперты перечислили главные из них.

В первую очередь они советуют не покупать магнитные конструкторы. Игрушка кажется безопасной, но если дети случайно проглотят несколько элементов, то по их здоровью будет нанесен огромный вред. Мощное магнитное притяжение способно повредить внутренние органы и привести к их разрыву. Решать эту проблему придется с помощью оперативного вмешательства.

Не стоит покупать игрушки с пропеллерами, особенно маленьким. Если они случайно подставятся под лопасти, то непременно получат травму. Также вредными являются пистолеты, которые стреляют пульками или дротиками. Мечи тоже находятся в списке подарков, которые не отличаются особой безопасностью.

Эксперты советуют внимательней подходить к вопросам безопасности при выборе презента, а не только смотреть на его развивающие качества.