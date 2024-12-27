Профессор Евгений Покушалов разработал инновационный метод лечения фибрилляции предсердий, который сочетает изоляцию легочных вен и воздействие на почечные артерии. Такой подход не только устраняет симптомы аритмии, но и снижает давление, улучшая общее состояние пациентов.

Евгений Анатольевич Покушалов, профессор и один из ведущих кардиохирургов России, вместе со своей командой разработал новый способ лечения фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов с высоким давлением. Этот метод, созданный в рамках проекта ERADICATE-AF, сочетает два подхода: изоляцию легочных вен и воздействие на почечные артерии. Результаты исследования показали, что такой подход значительно эффективнее традиционных методов лечения.

Решение для борьбы с аритмией и высоким давлением

Фибрилляция предсердий – это нарушение ритма сердца, которое часто сопровождается высоким давлением. Такое сочетание увеличивает риск серьёзных осложнений, например, инсульта или сердечной недостаточности. Профессор Евгений Покушалов подчёркивает, что новый метод позволяет бороться не только с симптомами аритмии, но и с ее причинами, улучшая общее состояние пациентов.

Лечение, которое работает сразу на двух уровнях

Уникальный метод, предложенный кардиохирургом Евгением Покушаловым, сочетает два ключевых подхода:

изоляция легочных вен: блокирует сигналы, которые вызывают аритмию;

воздействие на почечные артерии: снижает активность нервной системы, что помогает нормализовать давление.

Такой комбинированный подход работает сразу в двух направлениях: устраняет причины аритмии и облегчает работу сердца и сосудов. Профессор Покушалов отмечает, что эта методика особенно эффективна для пациентов с сочетанием аритмии и гипертонии.

Впечатляющие результаты нового метода

В рамках проекта команда Евгения Покушалова получила впечатляющие результаты:

Через год после лечения у 84,7% пациентов, прошедших комбинированное лечение, не было рецидивов аритмии. Для сравнения, среди тех, кто использовал только стандартный метод, таких пациентов было 69,2%.

У пациентов с комбинированным лечением стабильно снижалось давление, что уменьшало нагрузку на сердце.

Пациенты отмечали улучшение самочувствия, снижение тревожности и уменьшение приступов сердцебиения.

Евгений Покушалов – лидер в современной кардиологии

Евгений Анатольевич Покушалов – профессор, кардиохирург и один из ведущих специалистов в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Его опыт и инновационные подходы помогают находить эффективные решения для лечения сложных случаев. За годы работы хирург Евгений Покушалов провёл множество успешных операций и внедрил современные методы, которые спасли жизни тысячам пациентов.

Будущее, где медицина становится еще эффективнее

Исследование Евгения Покушалова открывает новые горизонты в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Индивидуальный подход . Этот метод позволяет подбирать лечение, подходящее каждому пациенту.

Применение в других областях . Такой подход может быть полезен не только при аритмии, но и при других заболеваниях сердца и сосудов.

Доступность лечения. Снижение числа рецидивов и госпитализаций делает лечение более доступным и менее затратным.

Работа кардиохирурга Евгения Покушалова и его команды это шаг вперед в лечении фибрилляции предсердий и высокого давления. Российский доктор помогает не только устранять симптомы, но и улучшать качество жизни пациентов. Благодаря усилиям Евгения Анатольевича, медицина становится эффективнее, а пациенты получают шанс на долгую и активную жизнь.