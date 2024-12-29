Вкусная "Зима в Москве": на фестивале "Путешествие в Рождество" можно попробовать разнообразные блюда

Вкусная "Зима в Москве": на фестивале "Путешествие в Рождество" можно попробовать разнообразные блюда
Фото: mos.ru
Разнообразное меню порадует как сладкоежек, так и любителей поесть сытно и много

Традиционный столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве" предлагает не только развлекательную программу, но и гастрономическую. Попробовать жаркое из кролика "Дичь, пожалуйста!", блины "Необыкновенные приключения итальянцев в России", кофейный раф "Елки зеленые" можно как на центральных, так и на окружных фестивальных площадках.

Площадь Революции порадует гостей ароматными горячими напитками и вкусными пончиками. Здесь можно попробовать горячий шоколад, мятное какао, а также сбитень с пихтой на сосновых шишках. Еще в меню – посыпанные сахарной пудрой пончики "Столичные" по рецептуре 1974 года и пончики "Осенний вальс" с карамельным ароматом кленового сиропа. Согреют в холода и блюда на гриле, например перепелка с чесноком и травами или утиная грудка в ягодном соусе. А еще здесь богатый выбор вензелей – с карельской семгой, соленой карамелью или куриной грудкой, авторских блинов с бужениной, сыром и грибами, фаршем из свинины и говядины и другими начинками.

На Тверской площади посетителей ждут изысканные блюда, названия которых напомнят об известных советских кинокомедиях. Так, гости могут попробовать блины с горгонзолой, орехами и медом "Необыкновенные приключения итальянцев в России", жаркое из кролика "Дичь, пожалуйста!", шашлык из свинины в пряном маринаде "Кавказская пленница", стейк из форели на гриле c тимьяном в цитрусовом маринаде "Царский прием".

В Вешняках предлагают сибирские продукты: северную дичь из Якутии и Красноярска, колбасу и тушенку из отборной оленины, зернистую красную икру и северную рыбу – муксун, тугунок, омуль и нельму. На улице Ключевой приготовят картофельную запеканку по рецепту поварихи Тоси из фильма "Девчата", а также подадут ватрушки домовенка Кузи. Согреться помогут необычный гречишный чай с солодом и мандарином и кофейный раф "Елки зеленые". На Ореховом бульваре посетителей угостят драниками с разными начинками, необычным драник-бургером, а также куриным супом, сытными вафлями, сочными чебуреками и нежными пончиками.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" – один из самых популярных праздников "Московских сезонов". Он проходит в столице с 14 декабря 2024 по 12 января 2025 года более чем на 30 фестивальных площадках.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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