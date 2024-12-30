Советский тест из 1980 года: насколько вы хорошая хозяйка

Некоторые вопросы являются актуальными до сих пор

Буквально каждое десятилетие нормы взаимоотношений в браке меняются. Понятие хорошей хозяйки стало совсем иным, нежели 40 лет назад. В советских журналах часто публиковали развлекательные тесты для женщин, благодаря которым они могли узнать, насколько являются хорошими женами по стандартам того времени.

Предалаем и вам ответить на несколько интересных вопросов и выяснить что-то интересное о себе. За каждый утвердительный ответ нужно присваивать себе 1 балл.

1. Вы ведете учет всех расходов и доходов семьи?

2. Вы можете быстро приготовить ужин, если в дом неожиданно явились гости?

3. Есть в вашем арсенале хотя бы 10 блюд, которые можно сделать за 30 минут?

4. Вам редко не хватает денег до зарплаты, если вы не делали крупных покупок?

5. Вы всегда знаете, сколько в вашем доме продуктов?

6. Покупаете ли продукты прозапас?

7. Вам тяжело выбрасывать испорченную еду?

8. Откладываете ли вы деньги на запланированные для семьи крупные покупки?

9. У вас есть накопления в банке?

10. Вы убираетесь в доме каждую неделю?

11. Знаете ли вы, где именно лежат вещи, которыми долго не пользовались?

12. Вас раздражает немытая посуда?

13. Члены семьи помогают вам во время уборки?

14. Вам удается найти хотя бы 20 минут по утрам, чтобы позавтракать и навести красоту?

15. Вы едите ужин горячим?

Результаты

0-5 баллов: вы являетесь плохой хозяйкой, постарайтесь уделить домашним делам больше внимания в следующий раз.

6-9 баллов: вы умеренная хозяйка. В вашем доме, как правило чисто, а члены семьи накормлены, но иногда вы даете себе передышку от заботы о других.

10-15 баллов: вы являетесь образцовой хозяйкой. Другие смотрят на вас и удивляются, как вы все успеваете. Ваш характер является твердым и заколенным, а организаторским способностям может позавидовать любой руководитель.