Тест на эрудицию: какое событие произошло раньше

Провертье свои знания мировой истории

Некоторые исторические события в разных странах идут настолько близко, что бывает непонятно, какое из них случилось раньше или позже. Порой кажется, что между октябрьской революцией и крахом на Уолл-Стрит огромная временная пропасть, но наделе разница оказывается не такой уж и большой.

Попробуйте пройти интересный тест на знание истории и правильно ответить на семь вопросов, выбрав один верный вариант.