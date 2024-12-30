Тест на эрудицию: какое событие произошло раньше

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Некоторые исторические события в разных странах идут настолько близко, что бывает непонятно, какое из них случилось раньше или позже. Порой кажется, что между октябрьской революцией и крахом на Уолл-Стрит огромная временная пропасть, но наделе разница оказывается не такой уж и большой.
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