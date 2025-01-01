Становятся токсичными: какие продукты запрещено разогревать в микроволновке

В некоторых случаях последствия могут оказаться смертельными

Многие из нас используют остатки еды для быстрого и удобного приготовления ужина. Однако, по мнению экспертов по питанию, есть продукты, которые следует разогревать только один раз и ни в коем случае не делать повторно. На это есть два объяснения.

Первое – химические соединения ингредиентов могут измениться при повторном нагревании, что приведет к выбросу токсичных веществ, связанных с такими проблемами, как повреждение почек. Второе -если дать некоторым продуктам остыть перед разогревом, это может способствовать росту трудноуничтожимых бактерий. Например, кишечной палочки и листерии.

Диетолог Харини Бала утверждает, что среди таких продуктов шпинат, в котором при повторном разогреве щавелевая кислота становится токсичной. В больших дозах его употребление таким способом приводит к образованию камней в почках.

Следующим опасным продуктом является чай, в котором могут активизироваться спящие бактерии. Но что категорически запрещено разогревать, так это рис.

При охлаждении готового риса в нем могут начать развиваться бактерииBacillus cereus, употребление которых приводит к рвоте, диарее, спазмам в животе. В некоторых случаях они могут провоцировать летальный исход из-за того, что способствуют развитию умеренного центрилобулярного некроза печени.