Становятся токсичными: какие продукты запрещено разогревать в микроволновке

Становятся токсичными: какие продукты запрещено разогревать в микроволновке
Фото: unsplash.com
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В некоторых случаях последствия могут оказаться смертельными

Многие из нас используют остатки еды для быстрого и удобного приготовления ужина. Однако, по мнению экспертов по питанию, есть продукты, которые следует разогревать только один раз и ни в коем случае не делать повторно. На это есть два объяснения.

Первое – химические соединения ингредиентов могут измениться при повторном нагревании, что приведет к выбросу токсичных веществ, связанных с такими проблемами, как повреждение почек. Второе -если дать некоторым продуктам остыть перед разогревом, это может способствовать росту трудноуничтожимых бактерий. Например, кишечной палочки и листерии.

Диетолог Харини Бала утверждает, что среди таких продуктов шпинат, в котором при повторном разогреве щавелевая кислота становится токсичной. В больших дозах его употребление таким способом приводит к образованию камней в почках.

Следующим опасным продуктом является чай, в котором могут активизироваться спящие бактерии. Но что категорически запрещено разогревать, так это рис. 

При охлаждении готового риса в нем могут начать развиваться бактерииBacillus cereus, употребление которых приводит к рвоте, диарее, спазмам в животе. В некоторых случаях они могут провоцировать летальный исход из-за того, что способствуют развитию умеренного центрилобулярного некроза печени.

Источник: Daily Mail

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