Диетолог рассказала о неожиданной пользе какао

Напиток благоприятно сказывается на работе мозга и тела

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что напиток, приготовленный из какао порошка и молока, может оказывать неожиданное действие на организм. К примеру, помочь улучшить настроение, успокоить, благоприятно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы и защитить от старения.

Все дело в том, что какао-бобы богаты магнием, антиоксидантами и полифенолами. Благодаря набору этих питательных веществ в организме могут синтезироваться гормоны удовольствия, благодаря чему будет также улучшаться психическое состояние человека.

Врач отмечает, что лучше пить напиток, приготовленный на основе натуральных какао-бобов, поэтому нужно внимательно изучать его состав на упаковке. Допускается наличие масла какао, а все остальные добавки – красители и ароматизаторы. Продукты, которые сразу содержат молоко и сахар, лучше не покупать.

Идеально выпивать две-три кружки какао в день, чтобы почуствовать его благоприятный эффект. Детям можно не больше двух чашек.