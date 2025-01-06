Женщина сбросила 25 килограммов и поделилась своим секретом

Она рассказала, какие тренировки помогли достичь результата

Жительница Индии Нита Тивари смогла похудеть с 80 до 65 килограммов. По ее словам, это стало возможно благодаря сбалансированной диете и простой программе тренировок, которой поделилась с другими. Ее стандартный сеанс занятий спортом состоит из четырех упражнений.

1. Подъемы на платформу. Упражнение выполняется следующим образом: встаешь на платформу, поднимаешь одно колено, затем опускаешься и меняешь ноги.

2. Прыжки на платформу. Это процесс, при котором нужно встать на платформу, затем спрыгнуть с нее и мягко приземлиться, а затем немедленно встать обратно.

3. Боковые подъемы..Необходимо сделать шаг боком на платформу, поднять противоположную ногу, затем сделать шаг обратно и сменить сторону.

4. Прыжок через скамейку. Встаньте перед скамейкой, перепрыгните через нее обеими ногами и мягко приземлитесь на другой стороне. Сразу же перепрыгните обратно.

По ее словам, если выполнять эту кардио нагрузку сперва будет сложно, можно делать ее в легком темпе, постепенно его наращивая.