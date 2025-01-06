Женщина сбросила 25 килограммов и поделилась своим секретом

Женщина сбросила 25 килограммов и поделилась своим секретом
Фото: freepik.com
Она рассказала, какие тренировки помогли достичь результата

Жительница Индии Нита Тивари смогла похудеть с 80 до 65 килограммов. По ее словам, это стало возможно благодаря сбалансированной диете и простой программе тренировок, которой поделилась с другими. Ее стандартный сеанс занятий спортом состоит из четырех упражнений.

1. Подъемы на платформу. Упражнение выполняется следующим образом: встаешь на платформу, поднимаешь одно колено, затем опускаешься и меняешь ноги.

2. Прыжки на платформу. Это процесс, при котором нужно встать на платформу, затем спрыгнуть с нее и мягко приземлиться, а затем немедленно встать обратно.

3. Боковые подъемы..Необходимо сделать шаг боком на платформу, поднять противоположную ногу, затем сделать шаг обратно и сменить сторону.

4. Прыжок через скамейку. Встаньте перед скамейкой, перепрыгните через нее обеими ногами и мягко приземлитесь на другой стороне. Сразу же перепрыгните обратно.

По ее словам, если выполнять эту кардио нагрузку сперва будет сложно, можно делать ее в легком темпе, постепенно его наращивая. 

Источник: Hindustan Times

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

"Побуждает Россию": ядерный план Пентагона вызвал ужас в США

Мир все ближе к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей