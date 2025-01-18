Актриса Брук Шилдс пожаловалась на последствия кризиса пожилого возраста

Известная актриса пожаловалась на последствия кризиса пожилого возраста
Брук Шилдс. Кадр: YouTube
В молодости все было совсем иначе

Знаменитая американская артистка Брук Шилдс в своих мемуарах под звучным названием "Брук Шилдс не позволено стареть" откровенно рассказала о сложностях в личной жизни. В своей книге 59-летняя кинозвезда призналась, что сталкивается с болезненными ощущениями во время интимной близости, а также с утратой полового влечения.

Артистка вспоминает, что в юности у нее было высокое либидо, но она подавляла свои желания. Теперь, по ее словам, возрастные изменения стали причиной неудобств и эмоционального дискомфорта. Более того, звезда призналась, что иногда даже притворяется спящей, чтобы избежать интимных контактов – так она "борется" с более инициативным в этом плане супругом.

В своей книге артистка поднимает и другие вопросы, связанные со стереотипами о возрасте и сложностями, с которыми сталкиваются женщины в зрелом возрасте.

Источник: People ✓ Надежный источник

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