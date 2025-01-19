Как поднять иммунитет зимой: рецепт полезного напитка от хворей

В зимний период важно следить за здоровьем

Зимой иммунитет нуждается в поддержке, и вместо банальных чаев и настоек на травах можно приготовить необычный напиток, который станет не только защитой от простуд, но и порадует вкусом. Этот рецепт сочетает пользу и приятный вкус, такое угощение можно пить хоть каждый день.

Ингредиенты:

– сок 1 граната;

– 1 стакан яблочного сока;

– 1 небольшой кусочек имбиря (1-2 см);

– 1 палочка корицы;

– 1 звездочка бадьяна;

– 1 ч. ложка меда (или по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления:

В небольшой кастрюле соедините гранатовый и яблочный соки. Добавьте натертый на терке имбирь, палочку корицы и звездочку бадьяна.

Подогревайте смесь на медленном огне, не доводя до кипения, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Когда напиток станет теплым, снимите с огня и дайте настояться 5-7 минут. Перед подачей добавьте мед, перемешайте и наслаждайтесь!

Гранат насыщает организм антиоксидантами и витаминами, яблочный сок добавляет угощению приятный вкус, а имбирь и специи усиливают кровообращение, помогая согреться.

Такой напиток – отличная профилактика простуды! Если какие-то компоненты вызывают у вас аллергию, от напитка следует отказаться. В любом случае, всегда консультируйтесь с врачом.