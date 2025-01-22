Что кроется за попыткой релокантов вернуться в Россию?

Что кроется за попыткой релокантов вернуться в Россию?
Фото: wirestock/ Freepik
Главная проблема – отношение общества к потенциальным возвращенцам

Обсуждение путей возможного возвращения релокантов, спешно уехавших в 2022-2023 годах, пока ведущееся в гипотетической плоскости, может стать вполне практическим и конкретным уже в этом году. Судя по тону предновогодних постов молодых специалистов, перебравшихся за границу, многим не комфортно в странах пребывания, а кто-то уже чуть ли не открыто тоскует по былой жизни в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

Здесь надо напомнить, что с самого начала обсуждения "обратной релокации" его участники сразу же четко поделились на два лагеря: на тех, кто обсуждает возвращение специалистов – айтишников, дизайнеров, креативщиков, и на тех, кто ратует исключительно за возвращение беглых бизнесменов. То есть предпринимателей, которые спешно продали бизнес в России, решив, что у страны под санкциями нет перспектив и вообще ее ждет военное поражение.

Нетрудно догадаться, что вопросы, связанные с возвращением специалистов, обсуждают именно российские эксперты, в том числе, входящие в кремлевский пул. Этот обмен мнениями ведется в серьезном тоне и весьма прагматично. Соглашаясь, что многие релоканты погорячились, уезжая из страны, что десятки тысяч готовы снова жить и работать в России и что такие профессионалы востребованы нашей растущей и прокачивающей суверенитет экономикой, эксперты в то же время видят и проблемы, связанные с подобным камбэком. Главная проблема – отношение общества к потенциальным возвращенцам, а это отношение нельзя назвать однозначным. Так что здесь впереди непростой диалог, участники которого твердо стоят на земле и не строят иллюзорных схем.

А вот о возвращении сбежавших бизнесменов вдруг заговорили иноагенты. Причем, как обычно у них бывает, запели, как по взмаху палочки дирижера. И в их рассуждениях вообще нет места специалистам – все внимание только предпринимателям. Ну, понятно же, что под продвижение камбэка программистов, пусть даже и самых лучших, никто бюджет не выделит. А вот бизнесмены, пару лет назад отбывшие из России "насовсем", а теперь надумавшие двинуть обратно, вполне могут простимулировать речевую деятельность недоедающих иноагентов.

Но давайте присмотримся к конструкциям, которые выстраивают закордонные комментаторы по поводу возвращения блудных сынов российского бизнеса. Экономист Владислав Иноземцев (минюстом РФ признан иностранным агентом) в большой "программной" статье, которую цитируют западные СМИ и обмусоливают оппозиционные деятели, рассуждает, при каких условиях покинувшие свою страну и продавшие бизнес предприниматели могли бы милостиво согласиться вернуться. При этом он даже не ставит вопрос, а нужны ли они сегодня в России и на каких условиях Родина готова их принять.

А напрасно и он, и подпевающие ему игнорируют этот аспект "обратной релокации" бизнесменов, поскольку отношение общества к предпринимателям, сбежавшим после начала СВО, совсем уж негативное. Россияне в большинстве своем считают, что новые богачи, заработавшие капиталы в 90-е годы, не обладают какими-то особыми талантами, в отличие от айтишников и дизайнеров, а потому страна и без них может обойтись.

Возьмем пример, который приводит в своей статье Иноземцев. Он указывает на бывшего рекламщика Дмитрия Коробкова. После начала СВО его зарубежные партнеры один за другим свернули бизнес в России. К тому же недружественные страны стали грозить заморозкой счетов россиян и конфискацией недвижимости. В итоге Коробков решил из России уехать, а бизнес продал партнерам по максимально возможной на тот момент цене, учитывая режим постоянно вводимых санкций и отнюдь не самой оптимистичной оценке перспектив России и ее экономики в целом и продаваемого бизнеса в частности.

Но прошло почти два года, и стало понятно, что Россия побеждает, что экономика ее растет, что рекламные рынки восстанавливаются, в том числе, потому что российские сменщики ушедших мировых компаний тоже хотят размещать рекламу и продвигать отечественную продукцию. Да и дела у проданных Коробковым организаций идут вполне прилично, поскольку новые собственники и менеджмент сумели адаптировать бизнес к изменившимся условиям.

И Коробков надумал вернуть контроль над проданным бизнесом. Причем сделать это не путем переговоров, например, предложив инвестиции, а пересмотрев сделку в судебном порядке. Детали его заявления в суд пока не раскрываются, но сообщается, что заявителю кажется недостаточной цена, за которую он продал свои доли в организациях.

Иноагент Иноземцев пишет, что процесс по иску Коробкова может стать прецедентным и позволить впоследствии не только уехавшим российским бизнесменам, но и ведущим мировым компаниям оспорить продажу российских активов как в судах РФ, так и в международных судах. Это тоже очень ценное признание, позволяющее спросить: а какова цель Коробкова?

От его имени в российский суд обратились юристы адвокатской коллегии Pen&Paper, филиалы которой есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Лондоне. Причем представительством коллегии P&P в Великобритании руководит Константин Добрынин, регулярно критикующий действия российских властей, публикуясь в The Washington Post в и The Wall Street Journal. Добрынин вместе с еще одним партнером P&P Вадимом Клювгантом после начала СВО в 2022-м привлекли внимание Запада скандальным выходом из состава Федеральной палаты адвокатов РФ, где занимали руководящие должности. Тогда они сделали заявление о несогласии исполнять последние решения органов государственной власти России.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что из Лондона будут очень внимательно наблюдать за ходом процесса, который начнется в Арбитражном суде Москвы 28 января. Об этом прямо пишет, к примеру, британское издание Daily Star, пересказывающее статью Иноземцева и кое-что добавляющее от себя. Газета, заслужившая репутацию антироссийской, называет Коробкова активистом либеральной партии "Гражданская сила" и обещает следить за развитием этого "конфликта в российском обществе", выражая надежду, что в ближайшие месяцы таких конфликтов будет больше.

После подобных заявлений даже любопытно, появится ли в московском суде сам Дмитрий Коробков, или же исполнители и их кураторы обойдутся вообще без него?

Данилин Павел, политолог, директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при Правительстве РФ , член Общественной палаты города Москвы

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