Китайцы объяснили, почему терпеть не могут российскую селедку

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Во всех китайских провинциях, где продается российская селедка пряного посола, продукт массово выбрасывают в магазинах, поскольку он плохо продается. В итоге товар и вовсе перестали завозить в страну из-за низкого спроса. Китайцы объяснили, почему они терпеть не могут известное блюдо из России.
Если среди россиян соленая селедка довольно популярный продукт – ее покупают к застолью или салатам, то у китайцев совсем другие традиции и пристрастия. Ни в одной китайской кухне не готовят блюд с добавлением соленой сырой рыбы – там в почете свежие продукты без дополнительной обработки. Поэтому российская сельдь, которая по текстуре словно сырая, но при этом обработана различными специями, вызывает у жителей КНР ступор.
"Все мои знакомые, когда я привез как угощение селедку из России, отказались ее есть с такой мотивировкой – "это очень странная рыба, она живая"", – рассказал один из китайских бизнесменов.
По его словам, вероятно, именно поэтому раньше в советских общежитиях вьетнамцы так часто жарили соленую селедку, поскольку не могли употреблять ее в изначальном виде.
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