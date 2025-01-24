Путин: Москва полностью выполнила обязательства по созданию кластера МГУ

Путин: Москва полностью выполнила обязательства по созданию кластера МГУ
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Российский лидер оценил сложившуюся ситуацию

Глава Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Москва полностью выполнила свои обязательства в рамках создания инновационного кластера МГУ. Об этом он сообщил на заседании попечительского совета университета – важное мероприятие, в частности, было посвящено итогам реализации проекта.

Путин напомнил, что зимой 2020 года было принято решение завершить формирование инновационной долины "Воробьевы горы" к юбилею МГУ. Однако не все планы удалось реализовать. Среди незавершенных задач он назвал капитальный ремонт главного здания, а также обновление ряда учебных корпусов и общежитий.

Глава нашей страны обратил особое внимание на то, что только правительство Москвы выполнило взятые на себя обязательства в полном объеме. Благодаря слаженной работе местных властей был построен флагманский кластер "Ломоносов", сформирована дорожная инфраструктура и проведено благоустройство территории. Эти меры были важнейшей частью проекта.

"Свои обязательства по проекту создания инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы", – особо отметил российский лидер.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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